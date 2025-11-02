Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde yol ve kilitli parke çalışması yaptı

Kocasinan Belediyesi, bu yılın 10 ayında kırsal mahallelerde toplam 21 kilometre yol ve 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, alt ile üstyapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade etti.

Kocasinan'daki mahalleri güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını anlattı.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerde 2025 yılının 10 ayında 21 kilometre yol ve 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun altyapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı. 8 kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik."