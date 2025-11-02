Kayseri'de il protokolü "Çarşı Melikgazi"yi gezdi

Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi" il protokolü tarafından gezildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MÜSAİD İl Başkanı Ferhat Akmermer ile iş insanlarına "Çarşı Melikgazi"yi gezdirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, çarşıda yer alacak gıda firmaları ile ilerleyen günlerde sözleşmelerin yapılacağını belirtti.

Kayseri'nin yerel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı ve 7 gün açık olacak çarşıda son aşamaya geldiklerini ifade eden Palancıoğlu, 2026 yılının başında çarşının açılışını yapacaklarını anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy ise Palancıoğlu'nu tebrik ederek, çarşıda yer alacak firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş da Çarşı Melikgazi’nin Kayseri’ye yakışan bir mekan olduğunu kaydetti.