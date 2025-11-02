Başkan Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği koşuya katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düzenlediği koşuya katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, TED'in Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği koşuya katıldı.
Büyüklılıç, TED Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte, 6 Şubat depremlerinde ailelerini kaybeden burslu öğrenciler için koştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyüklılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yönelik yardım ve dayanışma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
