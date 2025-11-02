Başkan Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği koşuya katıldı

Büyüklılıç, TED Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte, 6 Şubat depremlerinde ailelerini kaybeden burslu öğrenciler için koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, TED'in Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği koşuya katıldı.

