Kayseri'de hastaneler "Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi"nce denetlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, sağlık tesisleri "Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi" tarafından incelendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğum sayısı 500 ve üzeri olan "Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerin sürdürülebilirlik çalışmaları 3-7 kasım tarihleri arasında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarından Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Göçmen Sağlığı merkezleri de denetlendi.

Değerlendirme programı sonunda Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Ulusal Bebek Dostu Değerlendirme Ekip Sorumlusu Uzm. Dr. Refia Gözdenur Savcı, kentte yürütülen çalışmalar ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Bakanlık tarafından yürütülen değerlendirme faaliyetinin anne sütüyle beslenmenin teşviki ve bebek dostu uygulamaların sürdürülebilirliğini göstermesi açısından kıymetli olduğunu belirtti.