Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.
Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.
