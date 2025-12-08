Büyükşehir Belediyesinin şiir okuma yarışmasına başvurular sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri Şiir Okuma Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Yarışmada, 12-25 yaş aralığındaki gençler, kendi yorumları ile Çamlıbel’e ait bir şiirin tamamını seslendirip videoya kaydederek katılım sağlayabilecek.

Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin ve üçüncüye 6 bin lira ödül, üç yarışmacıya ise 3’er bin liralık mansiyon ödülü verilecek.