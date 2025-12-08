Kayseri'de Genç KAYMEK Matematik Kampı başladı

Program kapsamında ayrıca yapay zekanın doğru, güvenli ve etkili kullanımı üzerine bilgilendirici seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin matematiğe ilgisini arttırmak ve akademik başarılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamp, uzman eğitmen kadro tarafından veriliyor.

