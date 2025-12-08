Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Genç KAYMEK Matematik Kampı başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, öğrenciler için Genç KAYMEK Matematik Kampı başlattı.

        Giriş: 08.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:13
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, öğrenciler için Genç KAYMEK Matematik Kampı başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin matematiğe ilgisini arttırmak ve akademik başarılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamp, uzman eğitmen kadro tarafından veriliyor.

        Genç KAYMEK Matematik Kampı, ön değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan 10. sınıf öğrencilerinin yanı sıra önceki dönemden çalışmalarını sürdüren 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

        Matematiksel düşünme becerisini geliştirmeyi hedefleyen kampta öğrenciler, sayısal dikkat, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendirmeye yönelik eğitim alıyor.

        Program kapsamında ayrıca yapay zekanın doğru, güvenli ve etkili kullanımı üzerine bilgilendirici seminer düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

