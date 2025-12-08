Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Kasım'da Kayseri'de miting yapacak

        CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Kasım Cumartesi Kayseri'de miting yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Kasım'da Kayseri'de miting yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Kasım Cumartesi Kayseri'de miting yapacağını bildirdi.

        CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özer, Kayseri'de önemli bir buluşma gerçekleştireceklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Özel'in Anadolu'nun kalbi olan Kayseri'ye geleceğini söyledi.

        Özer, vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ederek, şöyle konuştu:

        "Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz diyerek hep birlikte 7'den 70'e halkın partisine tam destek olma zamanı. Genel başkanımızın Kayseri mitingi sadece bir buluşma değil. Aynı zamanda Kayseri'nin de artık ne kadar değişim istediğinin göstergesi olacaktır. Bu nedenle tüm halkımızı sesimize ses katmaya, umudu daha da büyütmeye, Türkiye'nin ve Kayseri'nin aydınlık yarınlarına birlikte yürümeye, güzel günler görmek için el vermeye çağırıyoruz. Bu davet bizim. İnsanca, hakça bir düzen için 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen toprağa verildi
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen toprağa verildi
        Başkan Yalçın meclis toplantısına tramvayla gitti
        Başkan Yalçın meclis toplantısına tramvayla gitti
        Trafik kazasında hayatını kaybeden genç üsteğmen toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden genç üsteğmen toprağa verildi
        Mardin'de motosiklet kazasında ölen üsteğmenin cenazesi Kayseri'de defnedil...
        Mardin'de motosiklet kazasında ölen üsteğmenin cenazesi Kayseri'de defnedil...
        Kayseri'de yürütülen çalışmalarla su kayıplarından 66,5 milyon lira tasarru...
        Kayseri'de yürütülen çalışmalarla su kayıplarından 66,5 milyon lira tasarru...
        İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı