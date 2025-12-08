Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mardin'de motosiklet kazasında ölen üsteğmenin cenazesi Kayseri'de defnedildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde önceki gün motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:02
        Nusaybin ilçesinden yakınları tarafından alınan Çürüttü'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çürüttü'nün cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Çürüttü'nün bir yıl önce evlendiği eşi, ailesi ve yakınları ile Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Piyade Üsteğmen Çürüttü, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Çölova Mahallesi'nde 6 Aralık'ta motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

