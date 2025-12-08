Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi

        Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşması için gün boyunca süren kontrollerde ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, et ve süt ürünlerinin saklama koşullarını, hijyen standartlarını, etiket ile fiyat uyumunu ve genel düzeni inceledi.

        Denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde kontrol edilirken, soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm koşullar da ekipler tarafından denetlendi.

        Son kullanma tarihi yaklaşan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konulurken, uygunluk taşımayan 5 işletmeye geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

        Kafe ve restoran denetimlerinde ise masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol edilirken, zabıta memurları da tespitlerini detaylı olarak kayıt altına alarak işletmelere gerekli yönlendirmeleri yaptı.

        Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Dünyanın en eski hastanesi olduğu değerlendirilen yapı, tarihe kazandırılma...
        Dünyanın en eski hastanesi olduğu değerlendirilen yapı, tarihe kazandırılma...
        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziya...
        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziya...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri Bilişim Akademisi'nde ücretsiz dersler başladı
        Kayseri Bilişim Akademisi'nde ücretsiz dersler başladı
        Erciyes VoleybolKulübü hükmen galip
        Erciyes VoleybolKulübü hükmen galip
        Kayseri KadınlarU-18 BasketbolLigi sona erdi
        Kayseri KadınlarU-18 BasketbolLigi sona erdi