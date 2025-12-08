Kayseri Bilişim Akademisi'nde ücretsiz dersler başladı

Ücretsiz verilen eğitim kapsamında sensör teknolojileri, ardunio uygulamaları ve robotik sistemler gibi konular işlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademide bilişim dersleri ücretsiz veriliyor.

