        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Bilişim Akademisi'nde ücretsiz dersler başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi'nde ücretsiz bilişim dersleri başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:49
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi’nde ücretsiz bilişim dersleri başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademide bilişim dersleri ücretsiz veriliyor.

        Aylık paketlerde sürecek devam dersleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri ile Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencilerine yönelik robotik kodlama dersi yapıldı.

        Derslere katılan öğrenciler bir ay boyunca haftada 2 saat eğitim alacak.

        Ücretsiz verilen eğitim kapsamında sensör teknolojileri, ardunio uygulamaları ve robotik sistemler gibi konular işlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

