        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira ceza

        Kayseri'de polis, alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:47
        Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira ceza
        Kayseri'de polis, alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira para cezası uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis, 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.S.'ye (25) Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 58 bin 198 lira ceza kesti.

        Ayrıca tehlikeli motosiklet kullanan bir sürücüye 21 bin 827 lira, engelli rampasına otomobilini park eden kişiye de 993 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

