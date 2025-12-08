Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira ceza

Kayseri'de polis, alkollü araç kullanan sürücüye 58 bin 198 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.S.'ye (25) Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 58 bin 198 lira ceza kesti.

Ayrıca tehlikeli motosiklet kullanan bir sürücüye 21 bin 827 lira, engelli rampasına otomobilini park eden kişiye de 993 lira ceza uygulandı.