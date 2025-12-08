Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:00
        Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede M.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Yapılan ev ve araç aramasında, 50,5 gram uyuşturucu, 2 cep telefonu, 65,8 gram uyuşturucu yapımında kullanılan tütün, bir miktar aseton ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 720 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

