Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yapılan ev ve araç aramasında, 50,5 gram uyuşturucu, 2 cep telefonu, 65,8 gram uyuşturucu yapımında kullanılan tütün, bir miktar aseton ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 720 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.