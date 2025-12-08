İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziyaret
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt, öğrencilere tekvando elbiseleri dağıtıp, başarı diledi.
Yeşilyurt'a ziyarette, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selahattin Zobalı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Emre Doğangüzel eşlik etti.
