İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziyaret

Yeşilyurt'a ziyarette, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selahattin Zobalı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Emre Doğangüzel eşlik etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt, öğrencilere tekvando elbiseleri dağıtıp, başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.