        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziyaret

        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:52
        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt'tan spor okulu öğrencilerine ziyaret
        Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Talas Jandarma ERVA Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt, öğrencilere tekvando elbiseleri dağıtıp, başarı diledi.

        Yeşilyurt'a ziyarette, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selahattin Zobalı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Emre Doğangüzel eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

