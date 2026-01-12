Halısı ile meşhur ilçede kadınlar 30 yıl sonra yeniden tezgah başına geçti

MURAT ASİL - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığını yaşatmak için açılan kursla 30 yıl sonra tezgah başına geçen kadınlar, maziden geleceğe köprü kuruyor.

Halıcılığın geçmişte önemli bir yer tuttuğu ilçede, teknolojiye yenik düşen halı dokumacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezinde kurs açıldı.

İlçede 18 kadının katıldığı kursta, yün ipleri çamur, asma yaprağı, ceviz kabuğu gibi doğal malzemeyle boyanan Yahyalı halısı, tezgahlarda yeniden yerini almaya başladı.

Çocuk yaşta öğrendikleri halı dokumaya ara veren ve birçoğu 30 yıl sonra tezgah başına geçen kadınlar, kursta ilmek atarken hem maziyi yad ediyor hem de bu kültürü geleceğe taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezi Müdür Hatice Yetişen, AA muhabirine, ilçede göreve başladığı ilk günden itibaren Yahyalı halısını yeniden canlandırmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kursu açabilmek için kapı kapı gezerek kursiyer bulmaya çalıştığını belirten Yetişen, "Önceki yıllarda halıcılık Yahyalı'da ailelere önemli destek sağlıyordu. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle halıcılık yok olmaya yüz tutmuştu. Geldiğim zaman bir araştırma yaptım, insanlardan çok fazla ilgi görmedim. Muhtarlarla toplantı yaptım, ev ev gezmek suretiyle kursiyer bulmaya çalıştım." dedi. - "Gelecek nesillere kültür aktarımı yapıyoruz" Kursa katılım sağlayan kadınların çok mutlu olduğunu anlatan Yetişen, şunları kaydetti: "Şu anda 10 tezgahta 18 kursiyerle devam ediyoruz. İlk başta çok zorlandık ama daha sonrasında kursun açıldığını duyanlardan 'ben de seviyorum, bu işe gönül vermiştim' deyip gelenler oldu. Burası bir nevi terapi merkezi. Gerçekten çok güzel ortam var. Hem gelecek nesillere kültür aktarımı yapıyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Bu süreçte maddi manevi destelerinden dolayı Yahyalı Kaymakamlığına, Belediyeye, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin iplerini bu kurumlarımız bize ücretsiz temin etti."