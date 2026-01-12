Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 11 ilçede 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, 11 ilçede toplam 86 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına merkez ve kırsal ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile Akkışla'da 2, Bünyan'da 23, Develi'de 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 15, Sarıoğlan'da 11, Sarız'da 5, Talas'ta 2, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 8 ve Yeşilhisar'da 3 olmak üzere, 11 ilçede toplam 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollardan Pınarbaşı ilçesinde 97, Sarız’da 29 ve Yahyalı'da ise 2 mahallede çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araçla ana arter ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı 72 personel de yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.