        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 11 ilçede 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, 11 ilçede toplam 86 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:30
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına merkez ve kırsal ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile Akkışla'da 2, Bünyan'da 23, Develi'de 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 15, Sarıoğlan'da 11, Sarız'da 5, Talas'ta 2, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 8 ve Yeşilhisar'da 3 olmak üzere, 11 ilçede toplam 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollardan Pınarbaşı ilçesinde 97, Sarız’da 29 ve Yahyalı'da ise 2 mahallede çalışmalar devam ediyor.

        Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araçla ana arter ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı 72 personel de yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

