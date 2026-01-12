Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Kaymakamı Memiş ve Belediye Başkanı Yalçın, karla mücadele çalışmalarını inceledi

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Kaymakamı Memiş ve Belediye Başkanı Yalçın, karla mücadele çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koordinasyon merkezindeki ekiplerden bilgi alan Memiş ve Yalçın, araç içi kamera takip sistemi üzerinden mahallelerde yürütülen çalışmaları izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, beş yıldır faaliyette olan merkezin ulaşımın her alanını kontrol ettiğini belirtti.

        Ulaşımda sorun olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bu merkez yalnızca belediye hizmetlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda genel asayişe de katkı sunacak şekilde hazırda bekliyor. Bugün itibarıyla 30 mahallemizin tamamında kapalı yol ya da sokak bulunmuyor. 22 kırsal mahallemizi de buradaki ekranlardan anlık olarak takip ediyoruz. Allah afet vermesin, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

        Talas genelindeki ulaşımı kesintisiz sağlamak amacıyla faaliyet gösteren merkezde, 184 personel ve toplam 67 araç görev yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Zecorner Kayserispor'un, Antalya kampı sona erdi
        Zecorner Kayserispor'un, Antalya kampı sona erdi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 11 ilçede 86 mahalle...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 11 ilçede 86 mahalle...
        Halısı ile meşhur ilçede kadınlar 30 yıl sonra yeniden tezgah başına geçti
        Halısı ile meşhur ilçede kadınlar 30 yıl sonra yeniden tezgah başına geçti
        Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kasapoğlu: "En g...
        Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kasapoğlu: "En g...
        Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik takip
        Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik takip