        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yürütülen çalışmalarla su kayıplarından 66,5 milyon lira tasarruf sağlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, bu yıl 2 milyon 350 bin metreküplük su kaçağının önüne geçerek 66,5 milyon lira tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:44
        Kayseri'de yürütülen çalışmalarla su kayıplarından 66,5 milyon lira tasarruf sağlandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, bu yıl 2 milyon 350 bin metreküplük su kaçağının önüne geçerek 66,5 milyon lira tasarruf sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre KASKİ, kent genelinde kapsamlı tarama ve kaçak önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, akustik yer mikrofonu cihazlarıyla yapılan detaylı teknik çalışmalarda kaçakların önüne geçerek 2025 yılında 66,5 milyon lira tasarruf sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, suyun stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

        Su kaçaklarının tespitinde teknolojik altyapının büyük rol oynadığını vurgulayan Büyükkılıç, "Su, geleceğin en değerli kaynağıdır. KASKİ ekiplerimiz, 2025 yılı boyunca aralıksız çalışarak su kaybını en asgari seviyelere indirmiş, 32 bin kişinin yıllık ihtiyacına denk düşen 2,3 milyon metreküp suyu sisteme yeniden kazandırmıştır. Böylece hem su kaybını önleyerek tasarruf sağlayıp kaynaklarımızı koruduk hem de vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, KASKİ’nin hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de ekonomik tasarrufa önemli katkılar sunmaya devam edeceğini vurguladı.

