        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Minik Şefler Mutfakta" etkinliğiyle çocuklar pasta yapımını deneyimledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen "Minik Şefler Mutfakta" etkinliğinde çocuklar pasta yapmayı deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:23 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:23
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okuluna kayıt yaptırarak etkinliğe katılmaya hak kazanan 20 çocuğa, Kaytur Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi Eğitmen Şefi Selin Özcurt tarafından yaş pasta yapmanın püf noktaları gösterildi.

        Etkinlikte şef kıyafetlerini giyen çocuklar, yaş pasta yapmayı deneyimledi.

        Etkinlik hakkında bilgi veren Özcurt, çocuklarla Yerli Malı Haftası kapsamında yaş pasta workshopu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Velilerden Gamze Biçer ise etkinliğin kendilerine çok şey kattığını belirterek, Büyükşehir Belediyesine ve Özcurt’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

