        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "360 Derece Kayseri Projesi"

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "360 Derece Kayseri Projesi"ni vatandaşların hizmetine sundu.

        Giriş: 14.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:51
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "360 Derece Kayseri Projesi"
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "360 Derece Kayseri Projesi"ni vatandaşların hizmetine sundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım, Kayseri'nin ilçeleri, tarihi mekanları, kültürel alanları ve turistik cazibe noktalarının yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntülerle keşfedilmesini sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha görünür kılmak için akıllı şehircilik vizyonunu her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirtti.

        Projenin şehrin tanıtımında ve dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Tüm hemşehrilerimizi 360 Derece Kayseri’yi keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

