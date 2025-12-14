Kayseri'de trafik kazasında biri jandarma 7 kişi yaralandı

Kazada, yaralanan jandarma personeli G.A. ile yolcu otobüsündeki 4 kişi ve otomobildeki 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kayseri'de peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında, biri kazaya müdahale etmek isteyen jandarma olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.