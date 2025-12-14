Habertürk
        Kayseri'de trafik kazasında biri jandarma 7 kişi yaralandı

        Kayseri'de trafik kazasında biri jandarma 7 kişi yaralandı

        Kayseri'de peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında, biri kazaya müdahale etmek isteyen jandarma olmak üzere 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 20:38 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:38
        Kayseri'de trafik kazasında biri jandarma 7 kişi yaralandı
        Kayseri'de peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında, biri kazaya müdahale etmek isteyen jandarma olmak üzere 7 kişi yaralandı.

        Kayseri-Sivas kara yolunda sürücüleri belirlenemeyen 38 YV 488 plakalı harç karma makinesi taşıyan kamyonet ile 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

        Devriye gezerken kazayı fark edip müdahale etmek isteyen jandarma ekibindeki G.A'ya yol güvenliğini sağlamaya çalıştığı sırada 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. Kazada 42 AHB 441 plakalı tır da hasar aldı.

        Kazada, yaralanan jandarma personeli G.A. ile yolcu otobüsündeki 4 kişi ve otomobildeki 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

