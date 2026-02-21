Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı.

        21.02.2026 - 14:15
        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı.

        M.D.G. idaresindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan P.S'ye (15) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



