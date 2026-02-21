Canlı
        Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

        Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 28 Şubat'a ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:08
        Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 28 Şubat'a ertelendi.


        Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurulun 28 Şubat Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.


        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

