        Haberleri

        AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, "Genç KADEM Söyleşileri"nin konuğu oldu

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Genç KADEM Söyleşileri"nin konuğu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:09
        AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, "Genç KADEM Söyleşileri"nin konuğu oldu
        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Genç KADEM Söyleşileri"nin konuğu oldu.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Böhürler, gençlere nasihatlerde bulundu.

        Bilginin her zaman için en büyük güç olduğunu anlatan Böhürler, şunları kaydetti:

        "Gençlerin hem çok fırsatları var hem çok riskleri var. Aslında her dönem aynı ve benzer şeylere sahip. Teknolojinin çok gelişmiş olması, elimizdeki telefonlarda istediğimiz her görüntüyü, her bilgiyi buluyor olmuş olmamız, biliyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Bunun da aydınlığına varmak lazım. Tarihi bilenler yazar, kazananlar yazar. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu yüzden en gençlere tavsiyem mümkün olduğu kadar bilginizi geliştirin."

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da KADEM tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, duayen isimlerle gençlerin bir araya gelmesinin önemli olduğu ifade etti.

        KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç ise Böhürler’e etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Böhürler’e plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.

