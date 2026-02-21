Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik seminer düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu Prof. Dr. Elçin Balcı tarafından verilen eğitimde katılımcılara, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, aşıların önemi ve hijyen gibi konularda bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi
        Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi
        Siyasi parti başkanlarından Adem Şengül'e 'protokol' tepkisi
        Siyasi parti başkanlarından Adem Şengül'e 'protokol' tepkisi
        Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Cumhur İttifakı buluşmasında birlik ve dayanışma vurgusu
        Cumhur İttifakı buluşmasında birlik ve dayanışma vurgusu