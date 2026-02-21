Kayseri'de "Cumhur İttifakı Buluşması" yapıldı

Kayseri'de düzenlenen "Cumhur İttifakı Buluşması"nda birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile il yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gerçekleşen buluşmayla Kayseri için görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.





Kayseri için çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Biriz, beraberiz, hep birlikte Kayseri'yiz, Türkiye'yiz diyoruz. Ramazan ayında da bunu daha iyi idrak ediyoruz. Ortak akla ve istişareye dayalı yerel yönetim anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'mızın örnek şehri Kayseri'mizde, bu vesileyle bir araya geldik. Kayseri'miz için durmak yok, yola devam, hizmete devam diyoruz." ifadesini kullandı.

