Kayseri'de bir eczacı iş yerine taşla saldıran kadın hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayseri'de kendisinden fark ücreti istendiği iddiasıyla bir eczaneye taşla saldırarak zarar veren kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, 13 Mart 2026'da merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki eczaneye giden bir kadın, istenen fark ücretini ödemek istemediği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından dışarıdan aldığı taşı eczaneye atarak olay yerinden uzaklaştı.



Eczacı kadın, olayın ardından polise giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Saldırı anı ise cep telefonu ve eczanenin kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, kadının kapısı açık iş yerine dışarıdan taşı fırlatması, o esnada içeride kucağında bebeği bulunan eczacı ile çalışanların kaçışması ve taşın tezgahtaki bazı ürünleri devirmesi yer alıyor.



Öte yandan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, olay sonrası yayımladığı mesajla olayı kınadı.



Mesajda, eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretlerin, eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değil, tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklar olduğu belirtildi.

