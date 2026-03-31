Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2 yıllık yatırım ve hizmetleri değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası 2 yılda kentte hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.



Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yatırım ve hizmet odaklı çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.





Ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime, turizmden tarım ve hayvancılığa, spordan kültür sanata kadar birçok alanda yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin büyükşehirler arasında yatırım performansıyla öne çıktığını kaydetti.



Kayseri’de hayata geçirilen projelerin insan odaklı olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu arttırdık, altyapı yatırımlarımızla Kayseri’yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevreden spora kadar her alanda vatandaşımıza dokunan hizmetleri hayata geçirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır." ifadesini kullandı.



Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak modern şehircilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesinin uluslararası alanda da takdir gördüğünü vurguladı.





ACES Europe tarafından Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildiklerini anımsatan Büyükkılıç, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen programda 700’ü aşkın belediye arasında da "En Aktif Belediye" ödülüne layık görüldüklerini belirtti.



Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verilen desteklerle Kayseri’nin bu alanda Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinden biri haline geldiğini kaydetti.





Kayserililerin desteğinin en büyük güçleri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



