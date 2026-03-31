KASKİ, 2025'te 53 içme suyu sondaj kuyusu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl içerisinde toplam 73 milyon 501 bin lira maliyetle 53 içme suyu sondaj kuyusunun açıldığını bildirdi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kent genelinde su seviyesini arttırmak ve içme suyu iletimini güvenli hale getirmek için merkez ve ilçelerde yeni kaynakları devreye alarak içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.



Su altyapısına yapılan yatırımların stratejik önem taşıdığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Kentimiz genelinde uluslararası kalite standartlarını esas alarak kalite anlayışını kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirme yolunda kararlı adımlar atıyoruz. KASKİ’miz, temiz ve sağlıklı içme suyunu hemşehrilerimize kesintisiz şekilde ulaştırma görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı hizmetlerini sürekli iyileştirerek gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor."



