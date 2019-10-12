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Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımlarının karşılaşmalarda galibiyete adeta abone olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımlarının karşılaşmalarda galibiyete adeta abone olduğunu söyledi.
Melikgazi Belediyespor oyuncuların amatör ruh ve profesyonel bir takım ruhu ile karşılaşmalara hazırlandığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Basketbol Takımı 18 yaş gurubu 3. maçında Kayseri Basketbol‘u 6930 gibi farklı bir skor ile yendi. Bu başarı inanmışlığın ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Takımımızı tebrik ederim” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, gençleri her zaman olduğu gibi bu başarılarından dolayı kutladığını ve gençlerden sezon boyunca bu başarıyı göstermelerini istedi.

KAYSERİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

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