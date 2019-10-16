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Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır Kayseri Valisi Şehmus ...

İHA

Vali Şehmus Günaydın, yapımı tamamlanan Güney Çevre Yolu'nu Kayseri Malatya yoluna bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü'nde açılış öncesi incelemelerde bulundu. Vali Günaydın açıklamasında; "Uzun zamandır vatandaşlarımızın beklediği bir yatırım bu. Burada çok güzel mühendislik harikası var, yüksek mühendislik olaylarına tanık olduk bu viyadük yapılırken. Çok ciddi bir yatırım, yaklaşık 294 milyon TL'ye mal olan bir yatırım. İnşallah vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği bu yatırım ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı yapacaktır" dedi.

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği yatırımlar, inşallah devamı gelecek" "Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 140 tane eser Kayserimize çok güzel hizmetler verecektir"

Vali Şehmus Günaydın, yapımı tamamlanan Güney Çevre Yolu’nu Kayseri Malatya yoluna bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü’nde açılış öncesi incelemelerde bulundu. Vali Günaydın açıklamasında; "Uzun zamandır vatandaşlarımızın beklediği bir yatırım bu. Burada çok güzel mühendislik harikası var, yüksek mühendislik olaylarına tanık olduk bu viyadük yapılırken. Çok ciddi bir yatırım, yaklaşık 294 milyon TL’ye mal olan bir yatırım. İnşallah vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği bu yatırım ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı yapacaktır" dedi.
Vali Şehmus Günaydın, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ile birlikte yapımı tamamlanan Derevenk Viyadüğü’nde incelemelerde bulundu. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan hizmetlerden biri olan viyadük, yaklaşık 294 milyon TL’ye mal olurken, yapımında yüksek mühendislik örnekleri uygulandı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın Kayserili vatandaşların uzun süredir beklediği yatırımı hizmete sunacaklarını ifade ederek, hizmetlerin devam edeceğini aktardı. Vali Günaydın; "Uzun zamandır vatandaşlarımızın beklediği bir yatırım bu. Normalde 31 Aralık 2019 tarihinde bitmesi gereken yatırımı arkadaşlarımız yaklaşık 2 buçuk ay öncesinden tamamlayıp inşallah cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hizmete açmış olacağız. Burada çok güzel mühendislik harikası var, yüksek mühendislik olaylarına tanık olduk bu viyadük yapılırken. İnşallah Güney çevre yolumuzu KayseriMalatya yoluna bağlayacak bu yatırım hem Kayserimize hem ülkemize hayırlı olur. Çok ciddi bir yatırım, yaklaşık 294 milyon TL’ye mal olan bir yatırım. İnşallah vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği bu yatırım ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı yapacaktır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Karayolları bölge müdürümüz geldiği günden itibaren çalışma arkadaşlarıyla beraber büyük bir özveriyle diğer yatırımları da tamamlama adına gece gündüz demeden çalıştılar. Öyle zannediyorum ki Kayserili hemşehrilerimizin beklediği diğer müjdeleri de inşallah Cuma günü yapacağımız toplantıda paylaşacağız. Güzel hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

"Yatırımlar devam edecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan eserlerin çok güzel hizmetler vereceğine değinen Vali Günaydın; "Buraya arkadaşlarımızın güzel bir seyir terası önerisi oldu. Baktığımızda hem güzel bir vadi, hem de güzel bir eser. İnşallah bunu da olayın taraflarıyla beraber değerlendirelim. Şunu net söyleyebiliriz ki cumartesi günü saat 15:00’de cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 140 tane eser Kayserimize çok güzel hizmetler verecektir. İnşallah bunlarla yetinmeyip yine hızlı bir şekilde yeni yatırımlara doğru yola çıkalım istiyoruz. Çünkü Kayserimzin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyacı olan bütün yatırımları sağ olsun başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız iyi bir şekilde ilgileniyorlar. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği yatırımlar, inşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.
Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhas ise viyadük hakkında temel bilgiler vererek; "Köprümüz Mimarsinan OSB bağlantısını sağlayan köprülü kavşağımız. 40 metrelik münferit köprümüze 330 X 2 metre olan dengeli konsol, kutu kesit, alt gerilmeli, betonarme, yüksek mühendislik hizmetleri içeren Derevenk Viyadüğü 4 kilometre bağlantı yollarından oluşmaktadır. Anakol ve bağlantı yollarıyla beraber 4 kilometre bölünmüş yol BSK yolumuz da aynı proje kapsamında bulunmaktadır. Aynı zamanda Güney çevre yolumuzun Kayseri Malatya yolunun bağlantısını sağlayan bir bölümdür" şeklinde konuştu.
Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut da Talas’ı Mimarsinan OSB’ye bağlayan eserde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Zamanından önce bitirmeleri takdire şayandır. Keşke bütün işler bu şekilde kısa sürede tamamlansa kanaatindeyim" diye konuştu.

KAYSERİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

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