Başkan Öztürk’ten organ bağışına destek

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

İlçe meydanında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara broşürler dağıtılarak Organ ve Doku Bağışının önemi anlatıldı. Ayrıca bağışta bulunan vatandaşların kayıtları yapıldı.

Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile birlikte katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Organ ve Doku Bağışı konusunda İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kara ve Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan'dan bilgiler aldı.

Basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftasında bu önemli etkinliğe destek vermek amacıyla ilçemizde kurulan Organ Bağışı standını ziyaret ediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır. Toplum tarafından seçilmiş insanların diğer insanlara örnek olması gerekiyor. Bu nedenle organ bağışında öncülüğü seçilmiş insanların yapmasının gerektiğine inanıyorum. Halkımıza da bu konuda duyarlı olmaları için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kara ise açıklama da, “Türkiye’de organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliği son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Ülkemizde maalesef en çok canlıdan canlıya organ nakli yapılıyor. Bu şekilde bağışlar daha fazla oluyor ama beyin ölümü gerçekleşmiş olan vakalarımızın bağışı hususunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Şahıs, kendisi bağışçı olmuş olsa bile yakınları müsaade etmediğinde ilgili organlar alınamıyor ve toprak oluyor. Bu, bizim ülke olarak ciddi sorunumuz. İlimizde de yeterli sayıda donör alınamadığı için organ nakli hususunda yeterli çalışmalar yapılamıyor. Organ ve Doku Bağışı konusunda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yahyalıİlçemizde öncelikle Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Kurum Amirlerimiz ve vatandaşlarımızaOrgan ve Doku Bağışı konusunda destek oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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