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Ali Dağı'nda ağaç seferberliği

İHA

Talas Belediyesi tarafından 'Glutensiz beslen, spor yap, sağlıklı kal' sloganıyla düzenlenen Çölyak farkındalığı ve doğa yürüyüşü etkinliğinde Ali Dağı zirvesine ve 360 Derece Yürüyüş Parkuruna ağaç dikildi.

Ali Dağı'nda ağaç seferberliği

Talas Belediyesi tarafından 'Glutensiz beslen, spor yap, sağlıklı kal' sloganıyla düzenlenen Çölyak farkındalığı ve doğa yürüyüşü etkinliğinde Ali Dağı zirvesine ve 360 Derece Yürüyüş Parkuruna ağaç dikildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde gerçekleşen organizasyona İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Çölyakla Yaşam Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ve Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri de katıldı. Ali Dağı’nda iki ayrı etkinlikle ağaç dikimi gerçekleştirildi. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte Çölyak farkındalığı amacıyla “Glutensiz Beslen, Spor Yap, Sağlıklı Kal”sloganıyla gerçekleşen ilk etkinlikte her çölyaklı için bir ağaç dikildi. Talas Belediyesi olarak Glutensiz beslenmek durumunda olan insanların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Onların ekmekleri ve diğer gıdaları çok özel. Biz de bir yandan destek olmaya çalışıyoruz. Bu gün burada hep birlikte ağaç dikme faaliyetinde bulunuyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ağaçlarımız da meyvesini verecektir. Herkese güzel ve kolay yaşam diliyorum” dedi. Talas Belediyesi’ne ve Mustafa Yalçın’a duyarlılığından dolayı teşekkür eden Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, Mustafa Yalçın’ın kendilerine verdiği desteğin altını çizerek “2017 yılında derneği ilk kurmaya başladığımızda kapısını ilk çaldığımız kişi Mustafa Yalçın Bey oldu” ifadelerini kullandı. Çölyak farkındalığı ve doğa yürüyüşü etkinliği ile her çölyaklının bir dikili ağacı olduğunu belirten Kaya şunları söyledi: “Bugüne kadar kapılarını bize hiç kapatmayan Mustafa Yalçın Başkan’ımıza minnet duyuyoruz. Her çölyaklının bir ağacı olmasına vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz, iyiki varlar.”
“Tatil Ama Eğitime Devam”
illi Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konan bir haftalık ara tatilde öğrencilerin okul dışında eğitime devam etmeleri düşüncesiyle 'Tatil Ama Eğitime Devam' sloganıyla gerçekleşen organizasyonda Ali Dağı zirvesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin de katıldığı etkinlikte Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nden öğretmen ve öğrencilerle birlikte ağaç dikildi. Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı’nı ağaçlandırma etkinliğinin haftalık veya iki haftalık periyotlar halinde devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Sabahın erken saatlerinde hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz hem de öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Bugün olduğu gibi her hafta ya da 15 günde bir Ali Dağı’nın ağaçlandırılması maksadıyla gönüllü bir grupla beraber çalışma yapıyoruz. Bu günde okulumuzla birlikteyiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ali Dağı’na ilk kez geldiğini belirterek, muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu ve daha da güzelleştirmek için çalışan Mustafa Yalçın’a da teşekkür ettiğini söyledi. İlk kez uygulanan ara tatil uygulamasına değinen Ekinci, “ ‘Tatil Ama Eğitime Devam’ diye de bir sloganımız var. Eğitim dediğimiz okuldaki örgün eğitim değildir sadece. Aynı zamanda hayattaki eğitim de bir eğitimdir. Dolayısıyla burada öğrencilerimizle beraber Ali Dağı yürüyüşümüzün ardında fidan dikme etkinliğine katıldık. Ben başkanımıza bu konudaki çalışmaları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Organizasyon için Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür eden Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Nazif Cindi de Başkan Yalçın’ın desteklerini esirgemediklerini ifade ederek ağaç dikmelerine vesile olduğu için teşekkür etti.

KAYSERİ

16 Kasım 2019 Cumartesi

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