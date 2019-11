DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı

Dünya Ahıska Türkler Birliği(DATÜB) Kayseri Şubesi, 14 Kasım 1944 tarihinde sürgün edilen Ahıska Türklerini andı.

Kur’an tilaveti ile başlayan anma törenine eski Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, DATÜP Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve DATÜP üyeleri katıldı. 14 Kasım sürgünü ile konuşan DATÜP Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, “Çok özel bir günde bugün Kayseri de birlikteyiz. 14 Kasım 1944 yılında günahsız, masum bir halkın sürgün edilişi ve 75. Yıl münasebeti nedeniyle Kayseri deyiz. Her sene Dünya Ahıska Türkler Birliği olarak bu anmaları gerçekleştiriyoruz. Her şekilde, her ülkede, üniversitelerde gerek bu tür kurumlarda gerçekleştiriyoruz. 75. Yıl özelinde, 14 Kasımda Tiflis de, 15 Kasımda Ahıska da ve Kasım sonunda Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bir anma programı gerçekleşecek. Bu 75. Yıla özel olacak program. Buda Ahıskalıların Devlet erkanı tarafından ne kadar hassasiyet ile baktığının göstergesidir. Ben 1944 yılında ebediyete uğurladığımız tüm büyüklerime Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

