Sedat Kılınç İnşaat’tan, depremzedelere yardım eli uzandı Sedat Kılınç: “Kentsel dönüşüm gündeme gelmeli ve yeni binalar yerine mevcut binalar sağlamlaştırılmalı” “Depremzedelere yardım etmek, Bu ülkenin ekmeğini yiyen her iş adamının vatani görevi”

Sedat Kılınç İnşaat, geçtiğimiz Cuma günü depremin meydana geldiği Elazığ’a gıda ve giyecek dolu yardım tırı gönderdi. Elazığ ve Malatya’ya yakın zamanda gideceğini ve vatandaşların yanında olacağını söyleyen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Kentsel dönüşüm gündeme gelmeli ve yeni binalar yerine mevcut binalar sağlamlaştırılmalı” dedi.

Bu desteklerin ülkede yaşayan iş adamlarının boynunun borcu olduğunu söyleyen Kılınç, “Elazığ’daki deprem için hem Elazığ’a hem Malatya’ya hem de ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de memleket olarak Elazığlıyız ve memleketimize bu konuda destek olmak zorundayız. Bu yüzden bir yardım tırı hazırladık. Burada özellikle çadırda yaşayan ailelerimize dağıtılmak üzere bir yardım tırı hazırladık. İnşallah birazdan yola çıkacak ve Sedat Kılınç İnşaatın personelleri de bu organizasyona gönüllü olarak katıldılar ve orada olacaklar. Yakın zamanda biz de orada bulunacağız İnşallah. Elazığımıza gidip vatandaşlarımıza destek olacağız. İş adamlarının vatanına olan borcu bu tarz destekler. Bu ülkede çalışıyoruz, kazanıyoruz ve bu ülkede kazandıklarımızı her alanda bu ülkeye kazandırmamız ve destek olmamız gerekiyor” dedi.

Kılınç, yeni parsellerin verilmesi yerine mevcutta bulunan ve dayanıklı olmayan binaların iyileştirilmesini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Elazığımızda deprem oldu ve biz de inşaat sektörünün içerisindeyiz. Öncelikle böyle durumlarda can kaybının olmaması için çalışılmalı. Eski yapılarımız var ve bu yapılar maalesef depreme dayanıklılık açısından yeterli seviyede değil. 2002 yılından önceki deprem yönetmeliğinde yeterli kontroller sağlanmadığı için, eski yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. İnşaat sektöründe en çok önem verilmesi gereken olay, kentsel dönüşüm olayı ki bu yapılar eski ve riskli yapılar olduğu için bir an önce dönüştürülmesi lazım. Bu kapsamda en azından 6,8 şiddetinde bir depremde can kaybının olmaması gerekiyor. Bu da ülkemizin bu noktadaki gerçeğini hepimize göstermiş oldu. Öncelikle inşaat sektörü, belediyeler ve Çevre ve Şehircilik bakanlığının bu noktada harekete geçmesi lazım. Yeni yerleri imara açmaktansa, eski yapıları değiştirerek, daha dayanıklı ve sağlam binaları ülkemize kazandırmamız lazım. Bu vesileyle depremde bu düzeyde bir can kaybının önüne geçmiş oluruz. Tekrar altını çizmek istiyorum, kentsel dönüşümün ülkenin gündeminde olması lazım. Özellikle deprem fay hatlarının olduğu bölgelerde bunu dikkate alarak, eski yapıları yıkmamız gerekiyor.”

Depremin ilerleyen zamanlarda nerede olacağının belli olmadığı için tedbirli olunması gerektiğini söyleyen Kılınç, “Bugün Elazığ’da olan, yarın başka bir yerde olabilir ve bizim de bu noktada tedbirli olmamız gerekiyor. Orada çadırda yaşayan birçok insan var ve artçı depremler devam ediyor. Biz de onlara destek olmak amacıyla böyle bir tır hazırladık ve yola çıkarıyoruz. İnşallah oradaki insanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olur ve bir katkımız olur. Yardım tırımızın içerisinde kuru gıda malzemeleri var. Onların dışında soğuk hava sebebiyle mont ve battaniyelerimiz var. üçlü paket şeklinde ailelere ulaştıracağız İnşallah. Hem kış aylarında üşümemeleri, hem de karınlarını doyurmaları adına böyle bir tır hazırladık” dedi.

KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.