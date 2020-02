Başkan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı teknolojik şehirler inşa edilmeli"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uluslararası alanda düzenlenen First Lego Lig yarışmalarına katılım sağlayan öğrenciler ile öğretmenlerini misafir etti.

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul eden ve teknolojik şehirler inşa ederken insan odaklı planlamanın yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerden gelen güneş enerjisi yatırımları, daha yeşil bir çevre ve geri dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalar hakkındaki sorularını ise içtenlikle yanıtladı. Öğrencilerin bütün sorularına cevap veren Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimizin beklentilerinden ilham alarak, geleceğin Kayseri’sini inşa ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini karşılayacak bir şehir inşa edebilme noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle teknolojik şehirler inşa ederken, insan odaklı planlama yapmak her birimizin hedefi olmalıdır. Şehrin geçmişini, kültürünü ve geleneklerini göz önüne alarak, planlama yapılırsa geleceğimiz de o kadar anlamlı ve önemli olur. Bundan dolayı ana tema, teknolojiden önce insan odaklı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Daha yeşil bir Kayseri için yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Çolakbayrakdar, “En fazla ehemmiyet verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. İnsanların kendine daha güzel vakit ayırabileceği ve daha da mutlu olabileceği her gruba hitap eden parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımızı ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte tohumlardan fidan elde etmeleri için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önemli olan gençlerimizin kendi yetiştirdikleri fidanların olması ve bu işe emek sarf etmeleridir. Bir yandan da şehrimizde farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretimiz var. Diğer yandan yenilenebilir enerji ve alternatif enerji kaynaklarından faydalanmak adına oluşturmuş olduğumuz yeni bir projemiz var. Bu anlamda özellikle geri dönüşüm gönüllüleri olan gençlerimiz ve çocuklarımız bizim en önemli paydaşlarımızdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha güzel bir çevre bırakabilmek için geri dönüşüm bizim için oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Akıllı şehirler kapsamında belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Akıllı şehir kapsamında sosyal donatılar, parklarımız ve yürüyüş alanlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle parklarda vatandaşların kalabalık olduğu zamanlarda ışık yoğunluğunun otomatik olarak ayarlanmasına dayalı aydınlatma sistemi olacak. Bunun yanında elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirerek, bu sayede daha modern ve akıllı şehirler inşa etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Ziyarette öğrencilere, Biyoloji Öğretmeni Suat Şahin, Şadiye Aysin Tekcan ve Şebnem Boyraz da eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretine gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.