

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Kayseri ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya 55 ilden 330 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada dereceye girmek için ter döktü. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Açılış seremonisi ile müsabakalara başladık. Bugün bizim için üzücü bir gün, şehitlerimize ciğerimiz yanıyor. Buna rağmen dik durmak zorundayız. Müsabakalara katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreş müsabakalarından görüntü

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşması

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın konuşması DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-02-28 18:46:24



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