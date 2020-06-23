Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Emeğil mevkisinde meydana geldi. İsmail Açıkkar yönetimindeki 80 ABP 822 plakalı hafif ticari araç, Musa Durmuş yönetimindeki 38 E 0634 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Ali Açıkkar, Emine Açıkkar ve Bayram Yıldız yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emine Açıkkar ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. <br>Kaza nedeniyle kapanan ilçe yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Pınarbaşı KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-23 15:28:52<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.