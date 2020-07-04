Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10. kez Kayserispor 7. kez Beşiktaş maçını yönetecek.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazartesi günü oynanacak olan KayserisporBeşiktaş maçına atanan Arda Kardeşler, bugüne kadar 147 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 72 kez ev sahibi takım, 39 kez deplasman takımı kazanırken 36 kez de beraberlik bozulmadı. Arda Kardeşler, bu maçlarda 641 kez sarı kart 40 kez kırmızı kart kullandı. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda Arda Kardeşler, Kayserispor'a 17 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine 21 sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın ise 6 maçında düdük çaldı. İstanbul ekibi, bu maçların tamamını kazandı. Arda Kardeşler, 15 kez sarı kart çıkarırken rakiplerine 16 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler, 1 kez Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetti. İstanbul'da oynanan 20162017 sezonuna ait müsabakayı Beşiktaş 21 kazanmıştı.
Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
KayserisporKonyaspor 22
KayserisporFenerbahçe 10
GalatasarayKayserispor 31
KonyasporKayserispor 01
AlanyasporKayserispor 50
GöztepeKayserispor 20
FenerbahçeKayserispor 30
BeşiktaşKayserispor 21
GaziantepsporKayserispor 12
Arda Kardeşler'in yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:
BeşiktaşAnkaragücü 21
KasımpaşaBeşiktaş 23
BeşiktaşAlanyaspor 20
Ç.RizesporBeşiktaş 27
BeşiktaşOsmanlıspor 40
BeşiktaşKayserispor 21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.