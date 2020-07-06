Kırşehir'de sahte para operasyonu: 1 gözaltı

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<br>KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, 77 adet 50 TL ve 10 adet 100 TL'lik sahte banknotlarla yakalanan C.İ. gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda C.İ'nin kullandığı otomobil, Mucur ilçesi Kurugöl mevkiinde durduruldu. C.İ'nin yapılan üst aramasında 77 adet 50 TL ve 10 adet 100 TL olmak üzere toplam 4 bin 850 TL sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, C.İ. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-07-06 17:57:28<br>

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