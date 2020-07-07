20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İntihar ettiği düşünülen Erol S.'nin ölümüyle ilgili 1'i çocuk 4 kişi, gözaltına alındı.<br>Olay, 3 gün önce, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 3142. Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, silah sesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evinin önündeki bahçede Erol S.'nin başından tabancayla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Erol S.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, intihar ettiği sanılan Erol S.'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Erol S.'nin ölümüyle ilgili Y.Y. (17), İ.Ç. (20), S.Ç. (34) ve M.Ç. (30), dün akşam operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-07-07 13:31:17<br>

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