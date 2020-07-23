Spor Lisesi'nden bakır ve elektrik malzemeleri çalan bir kişi yakalandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan spor lisesinde bakır tel, sigorta ve elektrik panosu çalan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesinde bulunan, eğitim ve öğretime kapatılan Spor Lisesi'nde M.S. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli M.S.'nin yanında 11 kilo bakır tel, 16 adet sigorta, 1 elektrik panosu ve bir adet anahtar ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan M.S.'nin hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığını bildirdi.

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