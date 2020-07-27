Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 20192020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı. 32 puanla küme düşen takımlar arasında yeralan Hes Kablo Kayserispor'da 3 yerli, 1 yabancı teknik adam görev yaptı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarıkırmızılı takımda sonrasında Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki görev yaptı. Geride kalan 34 haftada en uzun görev yapan 17 hafta ile Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarıkırmızılılar, Hikmet Karaman’ın görevde kaldığı 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 3 puan topladı.

Kayserispor 01 Alanyaspor

Ankaragücü 11 Kayserispor

Kayserispor 23 Galatasaray

Antalyaspor 22 Kayserispor

Kayserispor 11 Denizlispor

Konyaspor 21 Kayserispor

Göztepe 40 Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 1 puan topladı.

Kayserispor 11 Kasımpaşa

Yeni Malatya 40 Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor Bülent Uygun ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 puan topladı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçına Bülent Uygun'un yardımcısı antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı.

Kayserispor 10 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 21 Kayserispor

Kayserispor 14 Sivasspor

Beşiktaş 41 Kayserispor

Kayserispor 10 Rizespor

Gaziantep 30 Kayserispor

Kayserispor 14 Başakşehir

Trabzonspor 62 Kayserispor

Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile 17 maça çıkan SarıKırmızılılar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı.

Alanyaspor 51 Kayserispor

Kayserispor 11 Ankaragücü

Galatasaray 41 Kayserispor

Kayserispor 22 Antalyaspor

Denizlispor 01 Kayserispor

Kayserispor 22 Konyaspor

Kayserispor 10 Göztepe

Kasımpaşa 51 Kayserispor

Kayserispor 21 Yeni Malatya

Fenerbahçe 21 Kayserispor

Kayserispor 20 Gençlerbirliği

Sivasspor 02 Kayserispor

Kayserispor 31 Beşiktaş

Rizespor 32 Kayserispor

Kayserispor 11 Gaziantep

Başakşehir 10 Kayserispor

Kayserispor 12 Trabzonspor

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