Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, 20192020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 20192020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı. 32 puanla küme düşen takımlar arasında yeralan Hes Kablo Kayserispor'da 3 yerli, 1 yabancı teknik adam görev yaptı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarıkırmızılı takımda sonrasında Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki görev yaptı. Geride kalan 34 haftada en uzun görev yapan 17 hafta ile Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarıkırmızılılar, Hikmet Karaman’ın görevde kaldığı 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 3 puan topladı.
Kayserispor 01 Alanyaspor
Ankaragücü 11 Kayserispor
Kayserispor 23 Galatasaray
Antalyaspor 22 Kayserispor
Kayserispor 11 Denizlispor
Konyaspor 21 Kayserispor
Göztepe 40 Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 1 puan topladı.
Kayserispor 11 Kasımpaşa
Yeni Malatya 40 Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor Bülent Uygun ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 puan topladı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçına Bülent Uygun'un yardımcısı antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı.
Kayserispor 10 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 21 Kayserispor
Kayserispor 14 Sivasspor
Beşiktaş 41 Kayserispor
Kayserispor 10 Rizespor
Gaziantep 30 Kayserispor
Kayserispor 14 Başakşehir
Trabzonspor 62 Kayserispor
Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile 17 maça çıkan SarıKırmızılılar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı.
Alanyaspor 51 Kayserispor
Kayserispor 11 Ankaragücü
Galatasaray 41 Kayserispor
Kayserispor 22 Antalyaspor
Denizlispor 01 Kayserispor
Kayserispor 22 Konyaspor
Kayserispor 10 Göztepe
Kasımpaşa 51 Kayserispor
Kayserispor 21 Yeni Malatya
Fenerbahçe 21 Kayserispor
Kayserispor 20 Gençlerbirliği
Sivasspor 02 Kayserispor
Kayserispor 31 Beşiktaş
Rizespor 32 Kayserispor
Kayserispor 11 Gaziantep
Başakşehir 10 Kayserispor
Kayserispor 12 Trabzonspor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.