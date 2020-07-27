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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel Kurulu Yapıldı

İHA

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel Kurulu Yapıldı

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) olağan Genel Kurulu Kayseri Sanayi Odası’nda yapıldı.
Toplantıda başkanlık divanı oluşturulduktan sonra, 2019 yılı yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu. Yönetim ve denetim kurulunun ibrasının ardından yeni genel kurul üyelerinin seçimine geçildi. Daha sonra yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ve denetim kurulunun seçimi yapıldı. 2019 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi yapılarak bütçe onaylandı. Genel Kurul neticesinde Vakfın yönetim kurulu oluştu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, yapacakları ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapacak.
Genel kurul sonrası açıklama yapan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı’nın bu güne kadar üniversitelerle birlikte birçok başarılı projeye imza attığını, bundan sonrada örnek projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.
Kayseri’de ki üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Sanayiciler olarak bizim üniversitelere ve kıymetli hocalarımıza çok ihtiyacımız var. AGÜ’de kurduğumuz Model Fabrika A.Ş.’de tüm üniversitelerimizin kıymetli hocalarından faydalanarak sanayimize katkı vereceğiz. Yine mesleki eğitimle ilgili işbirliklerimiz devam edecek. Odamızı ilgilendiren konularda elimizden geldiği kadar Üniversitelerimizde yapılan programlara destek ve katkı vermeye çalışıyoruz. Eğer birlikte çalışmazsak bir ilerleme kaydedemeyiz. Dünyanın yüksek katma değerli ürün, verimlilik ve dijitalizasyonla meşgul olduğu bu zamanda üniversitesiz bir şey düşünmemiz mümkün değil” dedi.
Başkan Büyüksimitci, “Üniversitelerimizin de sanayi içerisinde daha fazla olmasını çok arzu ediyoruz. Sayın hocalarımız sanayide çok güzel projelere imza atıyorlar. Bunların etkilerini şirketlerimizin gelişmesinde görüyoruz. Katkı veren tüm hocalarımıza ve genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, 100 talep 100 Proje kapsamında örnek bir projeye imza attıklarını açıklayarak, “Projemiz gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Şuan 103 projeye çıktık. Yine TÜBİTAK tarafından fonlanan sanayi doktora programı çerçevesinde, Kayseri sanayisinin ihtiyacı olan doktora yapabilecek seviyedeki nitelikli ArGe personellerini sanayimize kazandıracağız” dedi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Kayseri üniversitesi olarak sanayicinin ana insan gücünü sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve ÜSAİV çatısı altında güçlerini birleştirerek daha güzel işler yapacaklarını belirterek, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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