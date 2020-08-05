Yahyalı’da mera yolları bakıma alınıyor

Yahyalı Belediyesi, ilçede küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve hayvan besicilerinin sıkıntılarını gidermek için mera yollarını bakıma alıyor.

İlçede özellikle havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin yoğun olarak hayvanlarını götürdükleri meraların yolları, kış ve bahar ayındaki yağışlarda zarar görüyordu. Bu sıkıntıları giderecek olan Yahyalı Belediyesi, mera yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışması yapacak. Mera yollarının durumunu yakından görmek için Derebağ Mahallesi’nde yer alan meralarda incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ İlçemizde küçükbaş hayvanlığı geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle besicilerimizin kullandıkları meraların yollarını bakıma alacağız. Çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak" dedi.

Başkan Esat Öztürk konuşmasında; "Bayram sonrası çalışmalarımıza tekrar yoğunluk verdik. Önceleri tarım ve hayvancılığın kadim bir yeri olan Derebağ Mahallemizdeki ait meraları gezdik. Meraların yollarındaki sıkıntıları yerinde inceledik. Belediye olarak bu yollarda çalışmalar yapacağız. Burada hayvancılık ve tarım alanında kullanılabilecek çok güzel araziler var. Eski Derebağ Belediye Başkanı Fatih Hurma’ya ve muhtarımıza buralara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Derebağ Belediyesi kapanınca, belediyecilik hizmetlerini biz devam ettiriyoruz. Yahyalı olarak tarımda, hayvancılıkta ve madencilikte ön planda olan bir ilçeyiz. Biz, belediye olarak, her zaman besicilik yapan insanlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. İnşallah belediye olarak tüm iş makinelerimizi seferber ederek buradaki yolları düzenleyeceğiz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın dualarını almak istiyoruz” diye konuştu.

Derebağ Belediyesi Eski Belediye Başkanı Fatih Hurma’da; “ Belediye başkanımıza bu zor coğrafyada bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Bizimde zamanında yapmak istediğimiz ama içimizde uhde olarak kalan yolumuz, belediye başkanımız çaba ve gayretleriyle yapılacak. Bu çalışma Derebağ Mahallesi’nde yaşan vatandaşlara çok büyük bir hizmet olacak. Başkanımızın Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Derebağ Mahallesi muhtarı Mehmet Kalay’da gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.