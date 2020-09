KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi Başkan Gülsoy: “Ağustos’ta 205 milyon 32 bin dolarlık ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’de Ağustos ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12,40 büyüdüğünü belirterek 205 milyon 32 bin dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Ağustos ayında hızlanarak sürdüğünü belirten Başkan Gülsoy, “Kayseri'nin 2020 yılı 8 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 6,7 azalış gözlenirken ülke genelinde bu oranında yüzde 12,8 olmuştur” dedi.

Ağustos 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “2019 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ağustos Ayı 148 milyon 448 bin dolar iken TİM verilerine 2020 yılı Ağustos Ayı 166 milyon 852 bin dolar olmuştur. Kayseri Serbest Bölgemiz Ağustos Ayında 38 milyon 180 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 205 milyon 32 bin dolara çıkmıştır. Artış ise geçtiğimiz yılın aynı ayına bakarak yüzde 12,4’dür. Ayrıca şehrimizin ülkemiz genelinde 2020 yılı Ağustos Ayı verilerine göre en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında artış oranı bakımından birinci olması da gurur vericidir. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Ağustos döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’dır. Almanya, ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır” dedi.

Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " 2020 yılı gerek Ağustos ayı için Kayseri yerelinde hazır giyim ve konfeksiyon, halı, otomotiv endüstrisi ve çelik sektöründe artış gerçekleşirken 2019 yılı ile karşılaştırıldığında makine aksamları, madencilik ürünleri, sektörlerinde azalmıştır” diye konuştu.

Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya ekonomik anlamda kayıplar vermektedir. Devletimizin almış olduğu tedbirler ve uygulanan politikalarla normalleşme dönemini artışlarla sürdürüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerde de normalleşme adımlarıyla birlikte dış ticaretimiz ilerleyen dönemde güçlü bir şekilde ivme kazanacağını düşünüyorum. Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 14,1, ABD ekonomisinin ise yüzde 31,7 daralarak rekor seviyede küçülme yaşadı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise öncü verilere göre COVID19 salgını nedeniyle ihracatın gerilemesiyle ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre %11,3 ile rekor seviyede daraldı. Japonya ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 10,0 oranında daraldı. Tüm bu verilere baktığımızda tüm dünyada ekonomi küçülme eğilimindedir. Ülkemizde bu oran ise 9,9’da kalmıştır. Normalleşme dönemiyle birlikte ihracattaki toparlanmamız hızlanarak sürmektedir. Tüm bu zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi moralimizi bozmadan, işimizi en iyi şekilde yaparak ülkemizin ve şehrimizin büyümesi için her türlü gayreti göstereceğiz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.