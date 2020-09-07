Türkiye’nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’ Doç. Dr. Aycan Gündoğdu: “Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa’nın önüne geçeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’ Doç. Dr. Aycan Gündoğdu: “Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa’nın önüne geçeceğiz”

İHA

Türkiye’nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’ Doç. Dr. Aycan Gündoğdu: “Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa’nın önüne geçeceğiz”

Kayseri’de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan Enbiosis şirketi, Türkiye’de ilk Mikrobiyom Biyoteknoloji şirketi olarak, bağırsaklardaki bakterileri tanımlayabilen ve beslenme ile yönlendirmesini sağlayabilen ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’ ni geliştirdi. Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu yaptığı açıklamasında, “Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa’nın önüne geçeceğiz” dedi.
Şirketteki teknolojileri ile hedeflerinin bölge ve Avrupa pazarına ihraç olduğunu söyleyen Enbiosis Şirket Kurucu Ortağı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Ufuk Nalbantoğlu, “Şirketimiz 2019 yılında Erciyes Teknopark bünyesinde Kayseri’de kuruldu. Daha sonra İstanbul’da ticari faaliyetlerimizi yürütmek için genel merkezimizi açtık. Bununla beraber, araştırma geliştirme ve operasyon faaliyetlerimizi de Erciyes Üniversitesi’nde devam ettiriyoruz. Hollanda menşeili NN Sigorta’nın yürüttüğü sağlık girişimleri yarışmasında şirketimiz birinci oldu. 30 ayrı ülkeden 114 ayrı sağlık girişimcisinin katıldığı bir yarışmaydı. Aslında global bir yarışmaydı diyebiliriz ve bu birincilik sonucunda da NN Sigorta ile çalışma ve Avrupa pazarında açılma fırsatımız oldu. Biz genel olarak Mikrobiyom Biyoteknolojisi alanında Türkiye’de kurulan ilk şirketiz ve bölgemizde de İsrail ile beraber faaliyet gösteren iki şirketten biriyiz. Genellikle Türkiye pazarına açılmayı ilk olarak hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak satışlarımız başladı ve çeşitli hastanelerle anlaşmalarımız yürümekte. Aynı zamanda Avrupa pazarında Avrupa Birliği bölgesi ve İngiltere ile çeşitli anlaşmalarımız başladı. Teknolojimizi ihraç etmeye çalışıyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Ukrayna ile de görüşmelerimiz devam etmekte. Hedefimiz, bölgemizde ve Avrupa’da geliştirdiğimiz teknolojiyi ihraç etmek. Girdiğimiz yarışma ‘Sigorta Sağlık Girişimleriyle Buluşuyor’ isimli yarışmasıydı ve bu alanda ilerleyebilecek potansiyelde bulunan sağlık girişimleri içerisinden en uygun olanının seçilmesi yönünde bir yarışmaydı. Yaklaşık 34 aylık bir geçmişi var ve faaliyetleriz, teknolojilerimiz üzerinden değerlendirme yapıldı. Dünyadaki bu alanda çalışan 30 ayrı bölgedeki şirketlerin teknolojilerinin ve pazar potansiyellerinin karşılaştırıldığı bir yarışmaydı” dedi.

“Ürünleri piyasaya sürdüğümüzde bu alanda ilk olacağız”
Tanı koymayı ve olumlu yönde ilerlemeyi sağlayan ürünlerin piyasaya sürülmesiyle, alanlarında ilk olacaklarını söyleyen Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, “Biz 2014’de iki bilim insanı Türkiye’ye döndükten sonra Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde Metagenomik ve Biyoinformatik Laboratuvarını kurduk ve burada çalışmalarımıza başladık. İlk başta çalışmalarımızın çoğu TÜBİTAK destekli devam etti ve 2019 yılında da Erciyes Üniversitesi Teknopark’ta kurduğumuz Enbiosis Biyoteknoloji şirketi ile ticarileştirdik, tabi bir de yatırımcımız var. Şirketimizin şu anda bir ürünü var ama aslında çok geniş bir ArGe’miz var, yaklaşık 18 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda şirketimizde. İlk ürünümüzle, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterileri tanımlıyoruz. Beslenme ile de zararlı bakterileri azaltıp, yararlı bakterileri artıracak şekilde bir modülasyon uyguluyoruz. Bu ilk ürün dışında şu an ArGe olarak çalıştığımız belli hastalıkların tanısında kullanılabilecek tanı kitleri üzerinde de çalışıyoruz. Aslında mikrobiyoma dayalı hastalık tanısı, dünyada çok yeni bir teknoloji fakat bunu yapan şirketlerin sayısı çok çok az. Yakın zamanda biz bu ürünü piyasaya sürmeyi düşünüyoruz ve bu teknolojiyi kullanan bildiğimiz kadarıyla da dünyadaki ilk şirket olacağız” dedi.
Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa’nın bu alanda önüne geçeceklerine inandıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Mikrobiyom konusu biraz daha temel bilim konusuydu. Hastalık ve sağlık durumlarında vücuttaki bakteri çeşitliliği bakımından fark olduğunu biliyorduk ama 2012 2013 yılından sonra bu alan biraz daha hastalık tanı ve tedavisine yöneldi. Yani biraz daha translasyonel bir yansıma oldu. Hastalık ve sağlık durumunda bakteri çeşitleri değişiyor, peki biz bu durumu nasıl kullanabiliriz? Hastalıklara tanı koyabilir miyiz? Tedavisinde kullanabilir miyiz gibi bir yaklaşıma dönüştü. Biz de bu alanda faaliyet gösteriyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde vücudumuzdaki bakterilerimizi tanımlayarak, hastalıklarımızı erken aşamada tanıyacağız ve daha da önemlisi bu hastalıklardan korunmada bunları kullanabileceğiz ve tedaviye destek için bu bakterileri yönlendirebileceğiz. Biz de son 10 yılda dünyanın ilerlediği bu alanda Türkiye’de kurulan ilk şirket olarak Avrupa’daki rakiplerimizi yakalayacağımızı, hatta daha da önünde olacağımızı düşünüyoruz. Kitimizin internetten şu an ulaşımı var. Bağırsak bakterilerini modüle ederek sağlıklı yaşam sırrı olarak sunuyoruz. İnternet dışında hekimler ve diyetisyenler aracılığı ile de kite ulaşılabilir. Şu an zaten şirketimiz bünyesinde çalıştırdığımız diyetisyenlerimiz var ve kiti internet üzerinden aldığınızda size bir rapor geliyor. Bu raporla birlikte bir de beslenme önerisi geliyor ve diyetisyenimiz size online olarak hizmet veriyor. Şirketimiz sağlık alanında birkaç ödül aldı. İlk olarak 2020 yılının Şubat ayında İmagine Tomorrow etkinliğinde yılın sağlık girişimi ödülünü Sanayi Bakanımızın elinden aldık. Bunun dışında Bayer’in Girişim Hızlandırma programına seçildik, NN Sigorta’nın yaptığı ve global ölçekli yarışmada birinci olduk. Ayrıca illumina ve Johnson&Johnson firmalarının startup hızlandırma programlarında dünya finallerine seçildik. O programlara da katılabilen dünyadaki sayılı birkaç startuptan biri olmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu
YEREL HABERLER Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu
Kayseri Emar Grup FK, 5 ayrılık birden
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK, 5 ayrılık birden
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi ...
Muhtar kayın biraderi tarafından silahla vuruldu
YEREL HABERLER Muhtar kayın biraderi tarafından silahla vuruldu
Silahlı yaralama ihbarına giden polis, boş arazide alkollü şahıs buldu Alkollü şahsa ilk müdahaleyi polis yaptı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama ihbarına giden polis, boş arazide ...
AK Parti Bünyan ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bünyan ilçe kongresi yapıldı
Ünlü ressam Hasan Gürpınar'dan koronavirüs mücadelesine karikatürlü destek
YEREL HABERLER Ünlü ressam Hasan Gürpınar'dan koronavirüs ...
Ot yangınından kaçamayan kaplumbağa telef oldu
YEREL HABERLER Ot yangınından kaçamayan kaplumbağa telef oldu
“Kıranardı kışa hazır, güvenli ve seri ulaşım tamam"
YEREL HABERLER “Kıranardı kışa hazır, güvenli ve seri ulaşım tamam"
Türkiye´de ilk kez zeytinyağı bazlı propolisin etkileri insanlar üzerinde denendi
YEREL HABERLER Türkiye´de ilk kez zeytinyağı bazlı propolisin ...
Bünyan AK Parti’de Yıldıray Hakkı Koç Güven Tazeledi
YEREL HABERLER Bünyan AK Parti’de Yıldıray Hakkı Koç Güven Tazeledi
Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını görünce yemek yedi
YEREL HABERLER Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını ...
Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı
Kocasinan'da sağlık çalışanlarına bereketin simgesi aşure ikram edildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da sağlık çalışanlarına bereketin simgesi ...
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
Mini asfalt makinası ile Melikgazi'de asfaltsız yol kalmayacak
YEREL HABERLER Mini asfalt makinası ile Melikgazi'de asfaltsız yol ...
Yeni transferlerin forma numaraları
YEREL HABERLER Yeni transferlerin forma numaraları
Zirvede Sivas Kongresi gururu
YEREL HABERLER Zirvede Sivas Kongresi gururu
KPSS sınavı korona virüs tedbirleri ile başladı
YEREL HABERLER KPSS sınavı korona virüs tedbirleri ile başladı
Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi 2020’nin ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satıldı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: “Kayseri, Türkiye’ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir”
YEREL HABERLER Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını ...
Talas'ta 23 yeni iş yeri açıldı
YEREL HABERLER Talas'ta 23 yeni iş yeri açıldı
Pedallar Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt'te çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt'te ...
Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
YEREL HABERLER Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı ...
Kayseri Üniversitesi onarıma gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi onarıma gidiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X