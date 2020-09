Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi’nin ortak olduğu uluslararası projeye Avrupa Komisyonu’ndan tam destek

TÜBİTAK tarafından organize edilen ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen 'Ufuk2020 MSCA' proje çağrısına, 'Şeker ve Şekerleme Endüstrisinde Alternatif Kalite ve Güvenilirlik Yöntemlerinin Geliştirilmesi' isimli proje ile katılan Kayseri Şeker ArGe Merkezi, komisyondan mükemmele yakın not alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Şeker Arge Merkezi ortaklığında, TÜBİTAK 'Ufuk2020' Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan 'Marie SklodowskaCurie Burs ve Dolaşım Destekleri' alanı ve Araştırma ile Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) kapsamında sunulan proje, Ufuk2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanmaya hak kazandı. Uluslararası ismi 'Akronimi SuChAQuality' olan (Sugar, Chocolate, Confectionery Authetiticity and Quality) proje, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerde tam puana yakın bir not alıp listenin başlarında fonlanarak, büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında şeker ve şekerleme endüstrisinde alternatif kalite ve güvenilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Koordinatörlüğünü ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Mecit Öztop’un yapacağı projede, 9 farklı ülkeden 12 ortak bulunuyor. Kayseri Şeker’in ortak olarak yer aldığı projenin toplam bütçesi ise yaklaşık 1.6 milyon Avro. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün Lokomotifi olan Kayseri Şeker’in, ArGe Merkezi projeleri ile sektörün ve tarımın geleceği noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, adı Akronimi SuChAQuality olan 'Şeker ve Şekerleme Endüstrisinde Alternatif Kalite ve Güvenilirlik Yöntemlerinin Geliştirilmesi' isimli projenin, şekerde ve şekerli gıda üretiminde içerik menşeinin tespit edilmesinde çok önemli bir adım olacağını kaydetti. Akay, Kayseri Şeker’in Arge’de geldiği noktanın, Türkiye’deki birçok firmaya örnek teşkil ettiğini de belirterek, “Kat ettiğimiz mesafe itibariyle yerli ve milli hedefleri yakalamak, tarım sektörünün eksiklerini tamamlamak, sorunlarına köklü ve bilimsel dayanağı olan çözümler üretmek, şeker ve şekerpancarı üretiminde sürdürülebilir kaliteyi yakalamak ve sağlıklı gıda üretimi noktasında, bilimsel veriler ışığında geleceğe hazırlanmak adına çok önemli gelişme gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Şekerli gıdalar içerisinde kullanılan şekerin menşeinin tespit edilmesi hususunda büyük önem arz eden bu çalışmamızın, Ülkemize ve insan sağlığı adına tüm dünyaya önemli katkılar sunmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Avro bütçeli bir araştırma ve inovasyon programı. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler destekleniyor. Avrupa Birliği’nin ArGe ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu ise TÜBİTAK tarafından sağlanıyor.

