'Uyardığımız kişiler sanki kendilerine hakaret etmişiz gibi tavır takınıyorlardı'



Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de koronavirüse yakalanan İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Sorumlusu Murat Özdeniz (52), "İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile denetlemelerde uyardığımız kişiler sanki kendilerine hakaret etmişiz gibi neredeyse bize tepki gösterecek bir tavır takınıyorlardı. Oysa yapmaya çalıştığımız tek şey başta onların sağlığını korumaya gayret etmekti" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde Basın ve İletişim Sorumlusu olarak görev yapan Murat Özdeniz, geçen pazartesi günü kas ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan testleri pozitif çıkan Özdeniz, kendisini evde izole ederek ilaçla tedavisine başladı. Geçen süreçte ağırlaşan Özdeniz, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdeniz'in hastanede tedavisi sürüyor. Koronavirüs hastalığının bazı vatandaşlar tarafından hafife alındığını belirten Özdeniz, "Geçen haftalarda 4-5 kez İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile denetlemelere çıkmıştık. O süreçte üzülerek gördüm ki ne yazık ki bazı vatandaşlarımızın bu konuda bilinç düzeyi çok aşağılarda. Uyardığımız kişiler sanki kendilerine hakaret etmişiz gibi neredeyse bize tepki gösterecek bir tavır takınıyorlardı. Oysaki yapmaya çalıştığımız tek şey başta onların sağlığını korumaya gayret etmekti. Ancak ne yazık ki bu konuda sağlıklı bilinç düzeyine erişebilmiş değiliz. Bundan sonraki süreçte de böyle devam ederse hepimiz çok ciddi tehlike altında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs vakalarında artış söz konusu. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu da maske, mesafe ve bilinç düzeyi. Ben bu konulara bir de vicdanı eklemek istiyorum. Çünkü vicdan sahibi herkes sadece kendisi için değil, sevdikleri için de bence bu virüsle mücadele göstermelidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2020-09-12 12:51:43



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