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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den kültür hayatına iki yeni armağan

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin kültür hayatına iki yeni eser daha kazandırarak, kitap envanterine 'Kappadokia Krallığı ve RomaBizans Dönemi' ile 'Kayseri'den Kopan Türkü' adlı iki yeni eseri daha ekledi.

Büyükşehir'den kültür hayatına iki yeni armağan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin kültür hayatına iki yeni eser daha kazandırarak, kitap envanterine ‘Kappadokia Krallığı ve RomaBizans Dönemi’ ile ‘Kayseri’den Kopan Türkü’ adlı iki yeni eseri daha ekledi.
Kitap ile okuryazara değer veren Büyükşehir Belediyesi, açılan kütüphaneler ve basılan yeni kitaplar ile bu kulvarda da hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri kültür yayınları envanterine yeni iki eser daha kitap şeklinde basılarak eklendi. Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine eklenen eserlerden birisi tarih dizisinde yer alan Kayserili Yazar Halit Erkiletlioğlu’nun kaleme aldığı 391 sayfalık kapsamlı ‘Kappadokia Krallığı ve RomaBizans Dönemi’ eseri. Eserde, Kappadokia Krallığı ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, dönemin imparatorlukları olan Roma ve Bizans da Kapadokia kapsamında anlatıldı. Basılı ve ekitap şeklinde yayımlanmış olan eserin, Kayseri’de Kapadokia konusunda en kapsamlı çalışma olduğu ifade ediliyor.
Büyükşehir’de basımı yapılan bir diğer eser ise sanat dizisinde bulunan Kayserili Yazar Ahmet Sıvacı’nın yazmış olduğu 197 sayfalık ‘Kayseri’den Kopan Türkü’ oldu. Eser, Kayseri’nin Endürlük köyünde doğan Türk Halk Müziği Sanatçısı ve derlemeci Ahmet Gazi Ayhan’ın hayatını anlatan bir kaynak kitap niteliğinde. Eserde; 'Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır, Gesi Bağları(Germir ağzı), Kara Çadır İs mi Tutar, Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun' gibi türküleri derleyen Sanatçı Ayhan’ın ailesi, çevresi ve kendisine ait fotoğraflarına da yer verilirken, sanatçı kişiliğinden de söz ediliyor. Kitapta ayrıca Sakıp Sabancı, Nida Tüfekçi, Özay Gönlüm gibi şahsiyetlerin Ahmet Gazi Ayhan hakkındaki düşünceleri de paylaşılıyor. Eser, baskı ve ekitap şeklinde okurlara sunuluyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Okumak ve kitap gönülden gönüle yoldur. Okumakla aralanır perdeler, açılır ufuklar, aydınlanır karanlıklar, çözülür sırlar, anlaşılır insanlar. Okumak, bizi cehaletin karanlığından bilgeliğin felahına çıkarır. Yepyeni ufukları bize açan kitaplarla kültürel mirasımızı ve başka dünyaları okuruz” diyerek, “Gerek basılı, gerek ekitaplar ile hayal etmeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde sizleri kütüphanelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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